Facebook выпустит собственную криптовалюту в 2021 году

https://static.news.ru/photo/0e18f794-30b2-11eb-91db-fa163e074e61_660.jpg Фото: libra.org

Американская компания Facebook планирует запустить криптовалюту Libra в январе 2021 года. Об этом сообщает издание Financial Times.

По его данным, запуск будет осуществлён в ограниченном формате: сначала компания намеревалась выпустить несколько видов криптовалюты и «цифровую корзину» из них, однако пока планирует запустить только одну, которая будет обеспечиваться долларом.

По информации газеты, точная дата эмиссии Libra зависит от сроков её согласования со швейцарским финансовым регулятором. Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейна. При этом власти США выразили обеспокоенность надёжностью Libra, а министры финансов стран «Группы семи» предупредили, что валюта может негативным образом отразиться на функционировании международной валютной системы. Позднее появилась информация о том, что из проекта вышли ряд компаний, в их числе — Visa, Mastercard, PayPal и Ebay.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в августе 2020 года предприниматель Михаил Успенский получил первый в России кредит под залог криптовалюты. Его выдал Экспобанк.