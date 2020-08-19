В России банк впервые выдал кредит под залог криптовалюты

https://static.news.ru/photo/04587c90-e227-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Предприниматель Михаил Успенский получил первый в России кредит под залог криптовалюты. Его выдал Экспобанк.

Впервые в России была проведена структурированная сделка с цифровыми активами при участии банка. Заёмщику предоставлен кредит, обеспеченный блокчейн-токенами, — цитирует РИА Новости сообщение кредитной организации.

Отмечается, что кредит был выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами блокчейн-компании Waves. По словам руководителя юридического управления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества.

Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев заявил, что в России уже можно официально использовать токены и криптовалюты для залогов, депонирования или в других целях. При этом нужно определить их правовой статус. Так токены Waves были определены как «иное имущество».

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте.

Закон даёт определение понятию «цифровые финансовые активы» (ЦФА). Они известны как токены и представляют собой аналог обычных ценных бумаг. ЦФА могут быть объектом залога, сделок купли-продажи и обмена одного ЦФА на другой. При этом они не признаются средствами платежа. Россияне могут их приобретать в кредитных организациях, но при условии, что они были выпущены в рамках российского законодательства. Цифровые активы, выпущенные вне российского права, граждане РФ также могут приобрести, но только на иностранных площадках.