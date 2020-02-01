https://static.news.ru/photo/3664133a-44f1-11ea-8e53-fa163e074e61_660.jpg Марк Цукерберг Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания изменит подход к блокировке контента социальной сети. Цензуру ограничат запретом на «действительно вредоносные материалы».

По его словам, в последнее время в сервисе удаляется значительное количество постов. Это не устраивает сооснователя компании, передаёт CNN.

Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже разозлил многих людей, поэтому давайте попробуем что-то другое, — подчеркнул он.

Он отметил, что сервис будет следовать принципам свободы самовыражения и обеспечения шифрования личных данных.

В конце декабря NEWS.ru рассказал, что из-за нежелания Марка Цукерберга общаться с журналистами издание The Guardian взяло интервью у нейросети «Цукербот», которая обучалась на ранних интервью и публичных выступлениях предпринимателя.