«Это не шутка»: Мишустин предложил запустить в России 6G-связь

У России есть возможность начать работу над стандартами 6G-связи, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе рабочей поездки на фабрику радиоэлектронной аппаратуры в Воронеж он предложил подумать, что необходимо для реализации проекта, передаёт пресс-служба кабмина.

Это не шутка. Давайте подумаем, что для этого надо, как сосредоточить наши научные центры и правильно провести НИОКР. 6G является практически реализованным стандартом, — сказал Мишустин.

Отмечается, что в ходе визита премьер посетил сборочно-монтажный участок, цех комплексной сборки, ему представили продукцию предприятия, в частности, базовые станции мобильной связи 4G и 5G и датчики движения для освещения.

Фабрика в Воронеже была основана в 2020 году на базе концерна «Созвездие», производящего системы и комплексы средств связи и управления для Минобороны России и других силовых структур. Предприятие выпускает и гражданскую продукцию.

Ранее эксперты рассказали, к каким проблемам со здоровьем может привести большое количество 5G-вышек в городах. По их мнению, скопление этих объектов может привести к головной боли, гормональным сбоям и проблемам со сном. В основном негативные последствия от 5G-излучения учёные связывают с термическим эффектом: высокочастотные радиоволны нагревают ткани человека и приводят к повышению температуры в организме.