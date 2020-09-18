Эксперты рассказали, почему в работе соцсетей происходят сбои

https://static.news.ru/photo/505715ce-fa60-11ea-9a8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Неполадки в работе социальных сетей случаются достаточно часто, у пользователей возникают проблемы с доступом или они не могут загрузить фото или видео. Генеральный секретарь Партии прямой демократии, создатель игры World of Tanks, эксперт в сфере IT Вячеслав Макаров назвал сразу несколько причин, которые могут привести к проблемам.

Первой причиной «подвисания» могут быть обновления. Каждая соцсеть или приложение вынуждены проводить апдейты, чтобы сохранять конкурентоспособность.

Кроме того, сбои могут происходить в связи с большой нагрузкой на сервер. А в соцсетях, в которые каждый день заходят миллионы юзеров и пользуются самыми разными сценариями поведения, и любой из них может привести к проблемам.

Также к проблемам в работе ресурсов может привести физическое падение ключевых серверов или атака на саму соцсеть. Это наиболее сложный вариант, при котором серверы пытаются перегрузить.

С большого количества IP-адресов в сеть подаются запросы, которые ее перегружают. Если мы говорим о серьезных соцсетях, то с такими атаками бороться можно, а главное — масштаб самой атаки должен быть крайне велик, потому что сеть базово рассчитана на огромное количество запросов, — сказал Макаров «360».

Вмешательство провайдера является последней причиной сбоев. В этом случае варианта два: или трафик неправильно фильтруется из-за ошибок в настройках, или помехи в работе происходят по требованию государства.

Как отметил эксперт, при этом способы борьбы с проблемами у всех соцсетей одинаковые. При этом пользовательские данные никогда не исчезают, так как все ресурсы дублирую их на разные сервера.

Там никаких людей, судорожно колотящих по клавиатуре, не существует. Люди вздыхают и запускают соответствующие скрипты — все. Большая часть всей сетевой борьбы — запуск уже заранее заготовленных решений, — рассказал создатель World of Tanks.

О том, из-за чего могут «падать» социальные сети в свою очередь рассказала управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов. Он пояснил, что сетевая инфраструктура связана и проблемы могут быть как на у соцсети, так и у провайдера.

Кроме проблем на стороне самого ресурса могут быть проблемы с DNS — системой доменных имен. То есть это фактически система или сервис, который направляет ваш компьютер на конкретный веб-сайт, — пояснил Юсуфов.

Соцсети при этом защищают свои данные с помощью резервного копирования. В случае, если из строя вышла инфраструктура с данными пользователей вышла из строя, то соцсеть включает резервные копии, но переход на них происходит медленно, отсюда и возникают сбои.

Последний сбой в работе Instagrаm и Facebook случился в четверг 17 сентября. Проблемы с доступом были не только у граждан России, но и у жителей США, Италии, Нидерландов и других стран. Многие из них жаловались на то, что у них не грузились страницы, некоторые не могли залогиниться, а у 12% людей проблемы возникли именно с сайтом, а приложение работало штатно. В конце концов администрация все починила.

Как писал NEWS.ru, в субботу пользователи Telegram жалуются на сбой в работе мессенджера.