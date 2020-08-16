Эксперт рассказал, как шпионят умные телевизоры

https://static.news.ru/photo/b69aae2e-df6a-11ea-95aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Travel-Stock-Image/imago-images.de/Global Look Press

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что современные Smart TV могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео всё происходящее. По его словам, такие возможности нужны умным телевизорам для восприятия команд, подаваемых хозяином жестами или голосом.

Почти все умные телевизоры имеют голосовые функции. Для их совершенствования голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя, отметил эксперт в интервью агентству ПРАЙМ.

Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определённых стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры, — подчеркнул Щельцин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Яндекс» запустил мультимедиа-платформу для умных телевизоров. Пользователи могут смотреть телеканалы, фильмы, сериалы и ролики из Интернета в одном интерфейсе. Помимо эфирных каналов платформа объединяет более 200 бесплатных каналов «Яндекс.Эфира» и онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD», поддерживает голосовой поиск и включает рекомендательную систему.