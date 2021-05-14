До конца года в России запустят единую платформу управления данными

https://static.news.ru/photo/b1764cf4-b61b-11eb-af7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе национальной системы управления данными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как уточняется , сервис заработает до конца текущего года. Его запуск должен повысить качество и доступность государственных услуг для граждан, а также ускорить обмен информацией между госструктурами и процесс их оказания гражданам.

На платформе будут собраны сведения из ряда баз: Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств и Пенсионного фонда.

Отмечается, что оператором сервиса выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ранее российским правительством был одобрен законопроект об электронном документообороте. Он регулирует порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости.