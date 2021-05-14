До конца года в России запустят единую платформу управления данными

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе национальной системы управления данными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как
На платформе будут собраны сведения из ряда баз: Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств и Пенсионного фонда.
Отмечается, что оператором сервиса выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Ранее российским правительством был одобрен законопроект об электронном документообороте. Он регулирует порядок перевода бумажных документов в электронные с сохранением всей юридической значимости.