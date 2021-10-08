Для россиян разработают сим-карты с электронной цифровой подписью

Минцифры сформировало рабочую группу для перехода на массовое использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Она будет максимально защищена и станет аналогом собственноручной подписи, пишут «Ведомости». В состав группы, помимо представителей Минцифры, вошли представители ФСБ, операторов связи и научных организаций.

В частности, своё участие в проекте подтвердили представители МТС и банка ВТБ. В «Ростелекоме» заявили, что преимуществами технологии УКЭП на сим-карте станет обеспечение высокого класса информационной безопасности, что целесообразно при проведении наиболее критических и рискованных операций. Цена такой сим-карты будет несколько большей по сравнению с обычной, но не намного.

Сейчас россияне могут получить три вида электронных подписей — простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную. Усиленная квалифицированная подпись обладает максимальной степенью юридической значимости и приравнивается к собственноручной подписи. Она позволяет бизнесу подавать отчётность в налоговую, подключаться к порталу госуслуг, к порталу системы маркировки «Честный знак», участвовать в электронных торгах.

Как уточнила пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова, УКЭП на сим-карте можно будет использовать при оказании государственных и банковских услуг, ведении налоговых операций, электронном документообороте, участии в электронных торгах, заключении сделок купли-продажи и в других случаях, где по закону требуется собственноручная подпись. Вместе с тем внедрение такой технологии потребует инвестиций со стороны оператора, объём которых будет зависеть от перечня услуг и требований и станет известен после обсуждений в рабочей группе.

Ранее в МВД прокомментировали задержку с выдачей россиянам электронных паспортов, заявив, что сначала нужно дождаться ответа от других ведомств. Там уточнили, что цель — не выдать документ, а добиться удобства для граждан. Новые электронные паспорта россиян будут выпускаться в формате пластиковой карты, в них добавят отпечатки двух пальцев владельцев. По желанию владельца новый электронный паспорт будет содержать электронную подпись.