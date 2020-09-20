Банки могут собирать данные о клиентах с помощью бесплатного Wi-Fi

https://static.news.ru/photo/dada035a-fad8-11ea-8434-fa163e074e61_660.jpg Фото: LANTYUKHOV SERGEY/NEWS.ru

Эксперты сообщили, что банковские организации могут собирать персональные данные и другую информацию о клиентах с помощью бесплатного Wi-Fi.

По их словам, люди подключаются к бесплатной банковской сети, чтобы побороть скуку в очереди, однако банковские организации в это время могут собирать информацию о клиентах, сообщают «Известия».

Доступ к бесплатному Wi-Fi предоставляют уже многие банки. Так, Россельхозбанк уже создал доступ в 100 отделениях, Газпромбанк предоставил доступ к Интернету во всех своих отделениях, а ВТБ планирует оснастить беспроводным Интернетом 1,5 тысячи отделений. Также подключение к Wi-Fi доступно в банках «Открытие» и Совкомбанке.

Как сообщили в «Открытии», использование Wi-Fi в отделениях банка позволяет идентифицировать человека ещё до того, как тот подойдёт к консультанту. Это значит, что банки могут моментально предложить услуги на основе тех ресурсов, куда человек заходил, ожидая в очереди.

Основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников пояснил, что за время ожидания клиентом своей очереди банковские организации могут собрать достаточно информации о человеке. Полученные данные банки могут использовать не только для персональных предложений клиенту, но и для целевой рекламы.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт рассказал, каким образом смартфон может выдать местоположение своего владельца даже при выключенной геолокации. Он пояснил, что для обнаружения человека можно использовать данные со станций сотовой связи.