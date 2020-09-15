Apple показала обновлённый iPad 8

https://static.news.ru/photo/83bf7224-f77e-11ea-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: apple.com

Обновлённую версию своего самого популярного планшета iPad 8 представила корпорация Apple.

«Самый популярный планшетный компьютер», как отметили в Купертино, теперь оснащён процессором A12 Bionic. Он способен выполнять до 5 трлн операций в секунду и позволит планшету работать на 40% быстрее своего «старшего брата» и в несколько раз быстрее конкурентов.

Доработали в Apple и батарею. Создатели обещают, что гаджетом можно будет пользоваться целые сутки без подзарядки. Планшет также поддерживает работу стилуса Apple Pencil и съёмной клавиатуры. Начальная стоимость восьмого поколения iPad начинается с $329 в зависимости от комплектации.

Корпорация со штабом в Купертино в штате Калифорния основана в 1972 году и является одной из крупнейших в мире. Apple производит не только смартфоны iPhone и планшеты iPad. В арсенале «яблока» — компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другая высокотехнологичная техника.

О том, какие ещё новинки представила Apple — в трансляции NEWS.ru.