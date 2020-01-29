https://static.news.ru/photo/4c710d14-426b-11ea-b761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yu Fangping/Utuku/Ropi/Global Look Press

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания начала ограничивать поездки сотрудников в Китай из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV. В Купертино также решили закрыть один из розничных магазинов в материковой части страны и сократить часы работы в остальных.

Продажи Apple в районе города Ухань где, как утверждается, произошла вспышка, остаются низкими. При этом текущая ситуация в Китае с коронавирусом негативно отразилась на розничном трафике компании.

Вспышка 2019-nCoV также может повлиять на план Apple по увеличению производства iPhone. Издание Nikkei Asian Review писало, что старт массового производства, намеченный на третью неделю февраля, может быть отложен. Однако Foxconn, один из ведущих поставщиков Apple, не ожидает, что коронавирус повлияет на сроки его производства. Компания дала комментарий до заявления Кука.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple отчиталась за рекордный первый квартал 2020 финансового года. Доход компании составил $91,8 млрд, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.