https://static.news.ru/photo/aed10d9a-4be1-11ea-b947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Яндекс» обновил умную камеру голосового помощника «Алиса». Цифровой ассистент научился сканировать документы, читать вслух текст на фото и лучше распознавать одежду.

Для создания цифровой копии документа пользователю потребуется показать его, предварительно сказав: «Алиса, сделай скан». Голосовой помощник, по словам разработчиков, отсканирует его, автоматически обрежет по контуру и предложит сохранить на устройство.

«Алиса» может распознать текст с помощью компьютерного зрения, произнести его и предложить юзеру скопировать его или перевести с русского на английский и наоборот. Умная камера голосового помощника также определит одежду человека по его фотографии и найдёт похожие вещи в сервисе «Яндекса».

Ранее специалисты Яндекс.Услуг выяснили, как изменялись модные тренды за последние 10 лет. Для этого они сравнили поисковые запросы пользователей Интернета о стрижках, макияже и маникюре, писал NEWS.ru.