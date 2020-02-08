«Яндекс» обновил умную камеру голосового помощника «Алиса». Цифровой ассистент научился сканировать документы, читать вслух текст на фото и лучше распознавать одежду.
Для создания цифровой копии документа пользователю потребуется показать его, предварительно сказав: «Алиса, сделай скан». Голосовой помощник, по словам разработчиков, отсканирует его, автоматически обрежет по контуру и предложит сохранить на устройство.
«Алиса» может распознать текст с помощью компьютерного зрения, произнести его и предложить юзеру скопировать его или перевести с русского на английский и наоборот. Умная камера голосового помощника также определит одежду человека по его фотографии и найдёт похожие вещи в сервисе «Яндекса».
Ранее специалисты Яндекс.Услуг выяснили, как изменялись модные тренды за последние 10 лет. Для этого они сравнили поисковые запросы пользователей Интернета о стрижках, макияже и маникюре, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен