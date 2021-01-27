Журналисты NEWS.ru вошли в ТОП-50 лучших 2020 года, обойдя Дудя и Орлова

https://static.news.ru/photo/1100d7a0-6083-11eb-a071-fa163e074e61_660.jpg Александр Круглов Фото: Из личного архива

Определились итоги голосования за звание «Лучшего спортивного журналиста 2020 года» по версии издания «Плеймейкер». В ТОП-50 лучших вошли корреспонденты федерального информационного портала NEWS.ru.

Обозреватель смешанных единоборств и биатлона Александр Круглов занял 33-е место, обойдя знаменитого комментатора Геннадия Орлова и блогера Юрия Дудя. Корреспондент NEWS.ru Анастасия Савина по итогам голосования расположилась на 47-м месте, оставив позади себя знаменитых комментаторов и ведущих Наталью Кларк, Дарью Миронову, Константина Генича (все «Матч ТВ») и Виктора Гусева.

Лучшим журналистом был признан Денис Казанский («Матч ТВ»). В пятёрку также вошли Нобель Арустамян («Матч ТВ»), Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс»), Юрий Голышак («Спорт-Экспресс»), Евгений Савин («КраСава»).

На премию были номинированы не только журналисты, но и блогеры, проявившие себя наиболее ярко на ниве спортивной журналистики.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония вручения наград III Международной премии в области спорта и букмекерства (Премия РБ) состоится в марте 2021 года. Обозреватель NEWS.ru Александр Кругов выдвинут на премию «Лучший спортивный журналист года», писал NEWS.ru.