USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,280 $   Brent53.80 $ Bitcoin3,635.28 $
МОСКВА-7°C09:40
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

«Зенит» определился со стоимостью Паредеса

Леандро Паредес Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Леандро Паредес

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес покинет клуб в случае щедрого предложения. «Сине-бело-голубые» определились с суммой, за которую готовы отпустить 24-летнего аргентинца.

По информации La12twittera, «Зенит» оценил своего футболиста в €44 млн. Также, как сообщает источник, в клубе отклонили предложение о трансфере Паредеса за €31 млн. На Леандро претендуют французский ПСЖ, итальянский «Милан» и аргентинский «Бока Хуниорс».

Аргентинец выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей, забил дважды и столько же раз ассистировал партнёрам.

Ранее News.ru сообщал, что «Зенит» не намерен расставаться с Паредесом до конца сезона. И не рассматривает вариант с арендой Леандро.


#футбол #милан #трансфер #Зенит #ПСЖ #ЛеандроПаредес #БокаХуниорс
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
шоу-бизнес
Башаров сломал нос очередной жене


читайте также
спорт 08:24, 28 декабря 2018
Вратарь Худобин обновил рекорд «Далласа»
спорт 08:10, 28 декабря 2018
Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ
спорт 02:22, 28 декабря 2018
Сборная РФ выиграла первый матч молодёжного ЧМ по хоккею
Лента новостей
в мире 09:34
Украина запретила въезд журналисту из Египта за имя сына
технологии 09:33
Новое средство борьбы с объявлениями появилось в России
спорт 09:27
Макгрегор погулял в баре на €4 тысячи
спорт 09:11
Крушельницкий удивлён решением CAS
в мире 09:07
Старейший американский ветеран скончался
Другие новости
спорт 09:27
Макгрегор погулял в баре на €4 тысячи
спорт 09:11
Крушельницкий удивлён решением CAS
спорт 09:00
Менеджер Нурмагомедова назвал Мейвереза «ненастоящим»
спорт 08:24
Вратарь Худобин обновил рекорд «Далласа»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top