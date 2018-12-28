«Зенит» определился со стоимостью Паредеса

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Леандро Паредес

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес покинет клуб в случае щедрого предложения. «Сине-бело-голубые» определились с суммой, за которую готовы отпустить 24-летнего аргентинца.

По информации La12twittera, «Зенит» оценил своего футболиста в €44 млн. Также, как сообщает источник, в клубе отклонили предложение о трансфере Паредеса за €31 млн. На Леандро претендуют французский ПСЖ, итальянский «Милан» и аргентинский «Бока Хуниорс».

Аргентинец выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей, забил дважды и столько же раз ассистировал партнёрам.

Ранее News.ru сообщал, что «Зенит» не намерен расставаться с Паредесом до конца сезона. И не рассматривает вариант с арендой Леандро.