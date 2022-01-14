«Я здоров»: в Сети появилась информация о госпитализации Уткина

Информация о госпитализации журналиста Василия Уткина появилась накануне в Сети. По сведениям KP.RU, спортивный комментатор попал в больницу вечером 14 января, сведений о его состоянии не имеется.

Информацию поспешил прокомментировать сам журналист. В своём Telegram-канале он написал, что всего лишь плановое обследование, которое он проходит каждый год. А с его здоровьем всё в порядке.

Официальное заявление. Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос. Спокойной ночи, — написал комментатор.

Осенью прошлого года журналист очень эмоционально отреагировал на смерть бывшего футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. После известия о гибели игрока от коронавирусной инфекции он призвал всех вакцинироваться.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин заявил, с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой поступили несправедливо на чемпионате России. Подопечная Алексея Мишина на первенстве страны заняла седьмое место, что не позволило ей «отобраться» на Олимпиаду.