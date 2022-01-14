«Я здоров»: в Сети появилась информация о госпитализации Уткина

Информация о госпитализации журналиста Василия Уткина появилась накануне в Сети. По сведениям KP.RU, спортивный комментатор
Информацию поспешил
Официальное заявление. Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос. Спокойной ночи, — написал комментатор.
Осенью прошлого года журналист очень эмоционально отреагировал на смерть бывшего футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. После известия о гибели игрока от коронавирусной инфекции он призвал всех вакцинироваться.
Ранее журналист и блогер Василий Уткин заявил, с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой поступили несправедливо на чемпионате России. Подопечная Алексея Мишина на первенстве страны заняла седьмое место, что не позволило ей «отобраться» на Олимпиаду.