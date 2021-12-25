«Как же уродски поступили с Туктамышевой»: Уткин о чемпионате России
Журналист Уткин считает, что с фигуристкой Туктамышевой поступили несправедливо на ЧР
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:04, 26 декабря 2021
Елизавета ТуктамышеваФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Журналист и блогер Василий Уткин заявил, с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой поступили несправедливо на чемпионате России. Подопечная Алексея Мишина на первенстве страны заняла седьмое место, что не позволило ей отобраться на Олимпиаду. Своими мыслями журналист поделился на странице в Twitter.
Как же уродски поступили с Туктамышевой. Прям тьфу, — написал Уткин.
Судьи поставили Щербаковой за произвольную программу 158,10 балла, несмотря на падение с единственного элемента ультра-си — четверного флипа. Выступление Туктамышевой с двумя тройными акселями судьи оценили на 153,12 балла.
По итогам двух программ золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56). Елизавета Туктамышева расположилась на седьмом месте (224,40).
Ранее сообщалось, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав национальной команды на чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине 10–16 января.