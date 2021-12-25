«Как же уродски поступили с Туктамышевой»: Уткин о чемпионате России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Отечественная фигуристка Александра Бойкова, выступающая в дуэте с Дмитрием Козловским, не удержала равновесия и упала в ходе церемонии награждения призёров чемпионата России по фигурному катанию, который прошёл в Санкт-Петербурге. Спортсменке помог подняться её партнёр, а она сама с юмором восприняла данный инцидент.

На чемпионате России Бойкова и Козловский заняли второе место, получив по итогам короткой и произвольной программ 239,87 балла в сумме. На первой строчке расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов с...