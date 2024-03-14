Вяльбе мстит Губерниеву? Почему журналиста не заселили в домик у спортбазы

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву отменили бронь на проживание в коттедже в частном секторе, расположенном рядом со спортбазой «Малиновка» в Архангельской области. На ней пройдут лыжные гонки в рамках чемпионата России. Журналист предположил, что его «выселили на улицу» из-за давления со стороны руководства Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). В оргкомитете ЧР отвергли эти обвинения. NEWS.ru разобрался в произошедшем.

Губерниева «выселили на улицу»

12 марта, за несколько дней до старта чемпионата России по лыжным гонкам, комментатор «Матч ТВ» Губерниев высказал мнение, что ему запретили жить в арендованном ранее коттедже, расположенном рядом с лыжным центром «Малиновка». По словам журналиста, его «выселили на улицу».

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в „Малиновке“, нарушили договоренности и выселили на улицу... Опять на ворах шапки сгорели... Люди добрые, где же жить-то теперь?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Журналист сопроводил этот пост кадрами из фильма «Морозко», ассоциировав себя с главным героем, а руководство ФЛГР — с Бабой-ягой, которая не пускает его в избушку на курьих ножках.

Затем Губерниев подробно описал ситуацию в интервью «Матч ТВ». Журналист высказал мнение, что ранее подтвержденная бронь на дом была отменена без объяснения причин, о чем ему сообщили логисты телеканала. При этом комментатор отметил, что он нашел несколько вариантов для размещения в другом месте.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

Спортсменка предложила поселить Губерниева у себя

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова пришла на помощь комментатору, предложив ему разместиться в коттедже, в котором она проживает вместе с Анастасией Фалеевой. Степанова активно ведет социальные сети, и этот пост мог носить юмористический характер.

«Дмитрий, двери нашего с Анастасией Фалеевой домика в „Малиновке“ для тебя открыты. Не пропадать же такому мужчине в снегах архангельских! Условия простые: лыжи нам будешь носить и в комнате порядок наводить по необходимости. Согласие с условиями телеграфируй срочно — желающих много», — написала Степанова.

Губерниев пошутил в Telegram, что он будет жить в палатке рядом с трассой. Затем он заявил в ироничной манере в интервью «Советскому спорту», что готов принять приглашение Степановой.

«Теперь я уже, естественно, передумал жить в палатке и буду жить с Вероникой и Фалеевой. Спасибо девочкам большое. Буду носить их на руках, убираться и носить им лыжи. Даже готов еще помогать сервисом, подай-принеси, вот это все. Из меня очень хороший подмастерье. Но тут же еще важно, что мне пишут лыжники и предлагают остановиться у них, поэтому спасибо большое, там вообще есть где жить. У людей есть диваны, раскладушки, поэтому меня все приглашают, так что я не пропаду», — сказал Губерниев.

Он также отметил, что олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов нашел для него «свободный диван».

Корреспондент NEWS.ru попытался взять комментарий на эту тему у президента ФЛГР Елены Вяльбе, но получил отказ.

Ситуацию прокомментировал директор оргкомитета чемпионата России по лыжным гонкам Дмитрий Ермаков.

«Это искусственное нагнетание обстановки. Если вы были в „Малиновке“, то представляете гостиничный комплекс „Круча“. Это домики на горе, в которых количество мест ограничено, там физически невозможно расселить всех», — цитирует Ермакова ТАСС.

Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press Вероника Степанова

В чем суть конфликта между Губерниевым и ФЛГР

8 марта на соревнованиях в селе Эстосадок в Сочи в рамках зимней Спартакиады учащихся произошел массовый завал на трассе во время женского лыжного масс-старта на 10 километров в условиях сильного тумана. Согласно официальному протоколу, финишировать не смогли по меньшей мере 14 участниц заезда. Травмированных оказалось намного больше.

Вяльбе заявила после ЧП, что «если есть какая-то опасность, то соревнования переносят, опасности изначально не было».

Губерниев назвал «преступниками» работников Минспорта, рейс-директора Игоря Беломестнова и президента ФЛГР. Телеведущий добавил, что уголовное дело, возбужденное следственным комитетом Адлерского района, будет находиться на контроле у главы СК Александра Бастрыкина.

Губерниев поссорился с тренером по лыжным гонкам

Впоследствии старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин написал в своем Telegram-канале, что не стоит искать виновных в ЧП, произошедшем на Спартакиаде.

Губерниев не оставил этот пост без внимания, написав Сорину: «Егор, а тебе не стыдно мерзавцев защищать? Так, чисто по-человечески?»

В ответ тренер заявил, что нужно дождаться окончания официальной проверки, прежде чем обвинять организаторов. Он добавил, что Губерниев является «мерзавцем».

Частично телеведущего поддержала трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова. Она отметила, что уровень сложности трассы не соответствует тому, чтобы проводить на ней соревнования среди учащихся. Не остался в стороне и бывший комментатор Василий Уткин, назвавший Вяльбе «дурой».

Фото: vk.com/russianskiteam Егор Сорин

«Губерниева надо гнать поганой метлой»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, что «вообще нужно запретить Губерниеву появляться на людях». По словам бывшего спортсмена, журналиста нельзя допускать до комментирования состязаний.

«Я бы ему запретил вообще появляться на людях! Я с Губерниевым встретился в коридоре в Златоусте на стрельбище Ишмуратовой. Говорю, мол, Дима, давай присядем и поговорим ради биатлона, начнем с чистого листа, устроим концерт. „Сначала передо мной извинись“. А я его обозвал всем, чем мог. И весь коридор аплодировал. Правильно запретили. Гнать его поганой метлой надо. Шакал степной! Я сомневаюсь, Лена [Вяльбе] даже не упоминает о нем, она и мне говорит: „Забудь его“», — сказал Тихонов.

Он отметил, что завал лыжниц на трассе в Сочи произошел не по вине Вяльбе. Тихонов также сообщил, что Губерниев должен был поддержать и защитить главу ФЛГР, но вместо этого «поднял бучу».

«Губерниев — словоблуд, таких людей нельзя допускать! Вяльбе писала о том, что не согласна проводить турнир в Сочи, там просто есть высокопоставленные люди. Она предлагала провести в Тюмени. Спартакиада — это не чемпионат России, а был бы это он, туда не допустили бы всех подряд. Губерниева надо гнать, как поганого пса. Он поднял бучу вместо того, чтобы поддержать и защитить. И все из-за того, что Лена не доверила ему комментировать лыжные гонки», — высказал мнение бывший спортсмен.

Тихонов выразил надежду, что Губерниева также «выгонят» из биатлона.

Когда пройдет чемпионат России

Чемпионат России 2024 года по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта в «Малиновке». В рамках чемпионата России 13 апреля в Апатитах и 14 апреля в Мончегорске будут разыграны медали на дистанциях 50 км (женщины) и 70 км (мужчины) классическим стилем.

В «Малиновке» пройдут 12 стартов. Женщины откроют соревнования в дисциплине спринт. Состязания завершатся гонкой с общего страта у мужчин на 50 км.

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