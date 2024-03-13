«Он словоблуд, гнать поганой метлой»: Тихонов о Губерниеве Александр Тихонов назвал Губерниева словоблудом и призвал «гнать поганой метлой»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Тихонов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил мнение, что спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву правильно запретили жить у стадиона во время чемпионата России по лыжам. По словам Тихонова, его вообще нельзя допускать до комментирования.

Я бы ему запретил вообще появляться на людях! Я с Губерниевым встретился в коридоре в Златоусте на стрельбище Ишмуратовой. Говорю, мол, Дима, давай присядем и поговорим ради биатлона, начнем с чистого листа, устроим концерт. «Сначала передо мной извинись», — а я его обозвал всем, чем мог. И весь коридор аплодировал. Правильно запретили. Гнать его поганой метлой надо. Шакал степной! Я сомневаюсь, Лена [Вяльбе] даже не упоминает о нем, она и мне говорит: «Забудь его», — сказал Тихонов.

Он отметил, что ситуация с завалом, которая произошла в Сочи, случилась не по вине президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Тихонов также сообщил, что Губерниев должен был поддержать и защитить главу организации, но вместо этого «поднял бучу». Биатлонист также выразил надежду на то, что из биатлона Губерниева тоже «выгонят».

Губерниев — словоблуд, таких людей нельзя допускать! Лена Вяльбе писала о том, что не согласна проводить турнир в Сочи, там просто есть высокопоставленные люди. Она предлагала провести в Тюмени. Спартакиада — не чемпионат России, а был бы это он, туда не допустили бы всех подряд. Губерниева надо гнать, как поганого пса. Он поднял бучу вместо того, чтобы поддержать и защитить. И все из-за того, что Лена не доверила ему комментировать лыжные гонки, — утверждает экс-биатлонист.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему селиться в домике на стадионе в Малиновке. Он планировал остановиться там на время чемпионата России по лыжам. По словам корреспондента, в ФЛГР нарушили все договоренности и просто выселили его.

8 марта на соревнованиях в селе Эстосадок в Сочи в рамках зимней Спартакиады учащихся произошел массовый завал на трассе во время женского лыжного масс-старта на 10 километров. Согласно официальному протоколу, финишировать не смогли по меньшей мере 14 участниц заезда.