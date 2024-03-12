Губерниев пожаловался, что его выселили на улицу во время ЧР по лыжам Губерниев сообщил, что ФЛГР запретила ему жить в доме в Малиновке на ЧР по лыжам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев сообщил в Telegram-канале, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) запретила ему селиться в домике на стадионе в Малиновке. Он планировал остановиться там на время чемпионата России по лыжам. По словам корреспондента, в ФЛГР нарушили все договоренности и просто выселили его.

Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в Малиновке, нарушили договоренности и выселили на улицу... Опять на ворах шапки горят... Люди добрые, где же жить-то теперь? — написал Губерниев.

Журналист пошутил, что ему придется разбить палатку и жить на улице, «радуя замечательных людей из ФЛГР». Известно, что в последнее время Губерниев критиковал федерацию, обвиняя ее в инциденте с 17 пострадавшими спортсменками в Сочи. Уточняется, что чемпионат России в Малиновке Архангельской области запланирован на 16 марта.

О происшествии в Сочи стало известно 8 марта. Гонка состоялась в селе Эстосадок. Сообщалось, что во время старта лыжниц произошел массовый завал спортсменок, в результате чего гонку не смогли завершить 14 участниц забега.