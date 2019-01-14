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Вратарь сборной РФ приступил к тренировкам в Швейцарии

Антон Митрюшкин Andy Mueller/Freshfocus/Global Look Press

Антон Митрюшкин

спорт [ версия для печати ]

Голкипер швейцарского «Сьона» россиянин Антон Митрюшкин возобновил тренировки в клубе. Футболист не играл с ноября 2017 года из-за травмы колена.

Видео с тренировки Митрюшкин опубликовал в своём Instagram.

22-летний футболист восстанавливался после разрыва хрящевой ткани коленного сустава. Осложнила положение неудачная операция, после которой пришлось проводить дополнительное хирургическое вмешательство.

Митрюшкин также выступал за сборную России. Он победитель юношеского чемпионата Европы — 2013.

Как писал News.ru, «Спартак» остался без голкипера.


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