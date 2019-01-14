Норвежцы поведали о лечении лыжниц гормонами

https://news.ru/storage/news/8f5ffba004eeb6284dfe2169d63626d8/05413306-7151-4507-8580-b488cdb353ef_850.jpg Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кристина Скистад

Федерация лыжных видов спорта Норвегии раскрыла детали гормональной терапии, проводимой для двух перспективных юниорок женской лыжной сборной — Кристины Скистад и Хелены Марии Фоссесхольм. Информация опубликована на официальном сайте организации.

Обе спортсменки получали терапию в связи с недостаточностью гормона роста. Фоссесхольм на протяжении почти трёх лет — с декабря 2014 по сентябрь 2017 года — лечилась запрещённым Всемирным антидопинговым агентством (WADA) гормоном роста. Врачи настояли на терапии, так как рост спортсменки в 13,5 лет составлял всего 137,5 см. Скистад в 2012 году прошла курс этинилэстрадиола и примолюта, которые требовались для ускорения полового созревания и контролируемого роста. Эти препараты не входят в список запрещённых веществ.

Скистад уже выступала на этапе Кубке мира. Она стала пятой в финале спринта свободным стилем на этапе в норвежском Лиллехаммере. Фоссесхольм пока выступает в статусе юниорки.

Собравшийся уходить из спорта Маррей пожаловался на WADA, писал News.ru.