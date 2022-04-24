23 апреля в Государственном Кремлёвском дворце состоялся танцевальный турнир «Кубок Кремля — гордость России». В латиноамериканской программе выступили профессионалы и любители, а в европейской — профессионалы и представители категории Pro-Am.

В рамках «Кубка Кремля» было представлено четыре турнира, на которых выступили как российские, так и зарубежные танцевальные дуэты. В частности, европейскую программу представили Эльдар Джафаров и Анна Сажина из Азербайджана. В профессиональной программе латиноамериканских танцев выступили Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева.

Во время выступления в танцевальном турнире
Во время выступления в танцевальном турнире
Во время выступления в танцевальном турнире
Илья Сизов и Вероника Тамарова
Михаил Попов и Анастасия Дубровская
Фёдор Исаев и Ирина Агалецкая
Евгений Павлос и Марина Панфилова
Евгений Никитин и Анастасия Усанова
Олег Чжен и Адилия Максутова
Александр Борисов и Эльвира Усманова
Вадим Шурин и Елена Раямяки
Кирилл Белоруков и Марина Максимова
Денис Медведев и Наталья Левашова
Леонид Сухоносов и Оксана Мисане
Олег Негров и Марина Дюбарова
Илья Сизов и Светлана Мишина
Кирилл Белоруков и Марина Максимова
Никита Смольников и Яна Дымова
Максим Спирин и Елизавета Спирина
Руслан Хисамутдинов и Карина Юсупова
Владислав Абушенко и Иванна Соломахина
Евгений Лех и Айсылу Гиниятуллина