Уайлдер хочет боя с Фьюри

Чемпион WBC по боксу в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что хотел бы побоксировать с бывшим чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри.
«Я намерен встретиться с Тайсоном Фьюри, это точно. Мы должны провести второй бой», — цитирует Уайлдера Fight Hub TV.
По словам американского боксёра, прошлый поединок не завершился в пользу одного из спортсменов. Поэтому нужна определённость. По мнению Уайлдера, в поединке должен быть победитель и проигравший.
«Это был спорный бой, и в этом случае нужен еще один, потому что ничья — это не результат», — заключил он.
Предыдущий бой между спортсменами проходил в декабре нынешнего года. В результате поединка судейский корпус присудил ничью.
News.ru ранее сообщал, что американский спортсмен Деонтей Уайлдер номинирован на премию лучшего боксёра года по версии WBC.