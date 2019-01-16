Тренер Йоханнеса Бё поведал об опасности Логинова

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Йоханнес Бё

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе прокомментировал выступления российского биатлониста Александра Логинова, который в общем зачёте Кубка мира занимает вторую строчку после норвежца Йоханнеса Бё.

По словам Мазе, его подопечный не испытывает страха перед Логиновым, но обеспокоен его хорошей формой.

«Мы видим, что Александр становится все лучше и лучше. Конечно, он опасен для Йоханнеса», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Логинов на завершившемся четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе выиграл золото в спринте и эстафете и стал пятым в гонке преследования.

Как писал News.ru, Логинов помечтал об Америке.