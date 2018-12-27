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Томские футболисты предложили на пост главы РФС Дюкова

Александр Дюков Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Александр Дюков

спорт [ версия для печати ]

Председатель Федерации футбола Томской области Руслан Киселёв заявил, что организация решила выдвинуть кандидатуру председателя совета директоров футбольного клуба «Зенит» Александра Дюкова на пост руководителя Российского футбольного союза (РФС).

«Сегодня было общее собрание федерации, на нем решили выдвинуть на пост главы РФС Александра Валерьевича (Дюкова. — Ред.)», — приводит слова Киселёва СЭ.

По его словам, это было общее решение. Киселёв отозвался о Дюкове как о человеке, который всегда готов помочь при соответствующем обращении. Он также подчеркнул, что знает Александра Дюкова с того момента, как работал с ним в футбольном клубе «Томь».

Также кандидатуру Дюкова поддержали Федерация футбола Республики Мордовия и Федерация футбола Республики Башкортостан

Отчётно-выборная конференция РФС назначена на 22 февраля 2019 года. До этой даты исполняющим обязанности президента организации назначен Сергей Прядкин.

News.ru сообщал о том, что руководитель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафах в российском футболе.


#футбол #РФС #Дюков
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