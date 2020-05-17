Тарасова раскритиковала работу Мутко в качестве главы Минспорта

https://static.news.ru/photo/ddc9a106-9845-11ea-b6a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала деятельность Виталия Мутко на посту министра спорта РФ, который он занимал с 2012 по 2016 год.

Хуже Мутко вряд ли кто-то будет. И Колобкова (глава Минспорта с 2016 по 2020 год. — NEWS.ru) не по делу туда засунули, — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс».

Что касается нового министра спорта Олега Матыцина, назначенного в январе 2020 года, то Тарасова заявила, что ещё не видела от него конкретных дел.

Хоть бы каток какой-нибудь сейчас открыли, чтобы сборная каталась. Жду от них каких-то сообщений, а их нет, — сказала тренер.

Как ранее писал NEWS.ru, скандал между тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и депутатом Госдумы Ириной Родниной набирает обороты. Звёздная наставница утверждает, что бывшая фигуристка перепутала годы в их споре.