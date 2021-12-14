Тарасова пропустила «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем

Татьяна Тарасова пропустила полуфинал «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем. Главный член жюри не пришла на съёмки заключительного соревновательного эпизода, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ведущий проекта и воспитанник заслуженного тренера Алексей Ягудин
После соревновательного эпизода участникам шоу останется только откатать показательные номера. После этого будет проведена церемония награждения.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к болельщикам двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с просьбой выражать поддержку не только ей, но и её партнёру по шоу «Ледниковый период» — тиктокеру Дане Милохину. Она отметила, что оценки жюри ставит за совместные усилия.