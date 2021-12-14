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Тарасова пропустила «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем

07:20, 15 декабря 2021
Тарасова пропустила «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Татьяна Тарасова пропустила полуфинал «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем. Главный член жюри не пришла на съёмки заключительного соревновательного эпизода, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ведущий проекта и воспитанник заслуженного тренера Алексей Ягудин выразил надежду, что Тарасова скоро вернётся на проект. Последние несколько месяцев Татьяна Тарасова передвигается в инвалидной коляске. Несмотря на проблемы со здоровьем, прославленная фигуристка не стала отказываться от судейства в «Ледниковом периоде».

После соревновательного эпизода участникам шоу останется только откатать показательные номера. После этого будет проведена церемония награждения.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к болельщикам двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой с просьбой выражать поддержку не только ей, но и её партнёру по шоу «Ледниковый период» — тиктокеру Дане Милохину. Она отметила, что оценки жюри ставит за совместные усилия.

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