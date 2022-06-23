«Такое случается»: чемпионка ОИ о чуть не утонувшей синхронистке из США Олимпийская чемпионка Шишкина рассказала, что синхронистки иногда теряют сознание во время соревнований

Фото: Zsolt Szigetvary/AP/ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила, что спортсменки иногда теряют сознание во время соревнований, сообщает Sport24. Так она прокомментировала инцидент с американской синхронисткой Анитой Альварес, произошедший на чемпионате мира по водным видам спорта. Спортсменка потеряла сознание и чуть не утонула.

Такое иногда случается. Особенно в детском возрасте. Сейчас у взрослых спортсменок нет так называемых «фигур», а до 15 лет, насколько я помню, мы еще выступаем с фигурами, где очень медленно нужно сделать один элемент перед судьями. И вот там очень важна задержка дыхания, поэтому дети иногда теряют сознание. Не могу сказать, что часто, — рассказала Шишкина.

Она также отметила, что с ней такого никогда не происходило. По словам Шишкиной, у нее хорошо развит инстинкт самосохранения.

Альварес во время выступления потеряла сознание и начала тонуть, после чего тренер прыгнула в воду и вытащила подопечную на поверхность.

Ранее итальянский велогонщик команды Baharin — Victorious Сонни Колбрелли потерял сознание на финише первого этапа многодневки «Вуэльта Каталонии». У спортсмена начались судороги, врачам пришилось применить дефибриллятор. Впоследствии стало известно, что Колбрелли перенес остановку сердца.