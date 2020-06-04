Спортсмены из РФ не будут допущены до ОИ, если не пройдут медобследование

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Спортсмены, не прошедшие углубленное медицинское обследование, не будут допущены до Олимпиады-2020 в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Нам удалось согласовать с Оргкомитетом (Игр-2020 в Токио) размещение команды вдали от транспортного узла и практически в отдельном здании, где также будут расположены штаб коллектива и медицинский центр. Размещение по одному-два человека в каждой комнате, — сказал Поздняков на итоговом заседании коллегии Министерства спорта России.

Он добавил, что для участия в Олимпиаде в приоритете является углублённое прохождение медицинского обследования организма.

Необходимо отметить, спортсмены, не прошедшие его, не будут допущены до Игр. Мы ожидаем, что будут также дополнительные требования в связи с эпидемиологической обстановкой, — подчеркнул Поздняков.

Ранее сообщалось, что Япония готова принять Олимпиаду-2020 в полном объёме. Об этом заявилпремьер-министр страны Синдзо Абэ на Глобальном саммите по разработке вакцин от коронавируса.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии инфекции коронавируса.

Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.