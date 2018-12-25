Список игроков на молодёжный ЧМ по хоккею урезали

Список игроков, которые могут сыграть на молодёжном чемпионате мира по хоккею, сократился до 25 хоккеистов.
На первом заседании директората команды должны внести в заявку минимум 15 полевых игроков и двух вратарей. А окончательную заявку на турнир сформируют 23 хоккеиста, сообщает пресс-служба сборной России.
Список игроков, которые могут сыграть на МЧМ, сократился до 25 хоккеистов— Хоккей России (@russiahockey) 25 декабря 2018 г.
На первом заседании директората команды должны внести в заявку минимум 15 полевых игроков и 2-х вратарей. А окончательную заявку на турнир сформируют 23 хоккеиста.
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Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд — 2019 — 43-й турнир молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в канадских городах Ванкувере и Виктории с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.
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