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Список игроков на молодёжный ЧМ по хоккею урезали

Молодёжная сборная России по хоккею Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Молодёжная сборная России по хоккею

спорт [ версия для печати ]

Список игроков, которые могут сыграть на молодёжном чемпионате мира по хоккею, сократился до 25 хоккеистов.

На первом заседании директората команды должны внести в заявку минимум 15 полевых игроков и двух вратарей. А окончательную заявку на турнир сформируют 23 хоккеиста, сообщает пресс-служба сборной России.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд — 2019 — 43-й турнир молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в канадских городах Ванкувере и Виктории с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года.

Хоккеист обнялся с прохожим и лишился миллиона, писал News.ru.


#хоккей #молодежнаясборная
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