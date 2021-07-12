Скандал с дисквалификацией России и первые медали: итоги второго дня ОИ

Сегодня, 5 февраля, на Олимпийских играх в Пекине были разыграны первые комплекты медалей. Сборная России с интервалом в один час завоевала две награды. Серебро взяла Наталья Непряева в скиатлоне, бронзу — биатлонисты в смешанной эстафете. Впрочем, день подарил сегодня и неприятные эмоции. Нашу сборную по шорт-треку дисквалифицировали, а хоккеистки крупно проиграли американкам. Рассказываем о главных событиях 5 февраля на Играх в Пекине, а также предвкушаем завтрашний день.

Непряева is on fire

С самого утра болельщиков сборной России порадовала Наталья Непряева. Российская лыжница взяла в сумасшедшей борьбе серебро в скиатлоне. Изначально шансы сборной в этой дисциплине казались довольно призрачными. Даже несмотря на неполную квоту Норвегии из-за коронавируса. Однако Непряева смогла всех удивить.

Нашу команду в скиатлоне, корме Непряевой, представляли Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина. Уже после нескольких километров они сильно отстали. Было понятно, что бороться за медали сможет только Наталья. Впрочем, поначалу у лидера общего зачёта Кубка мира дела складывались тоже не лучшим образом. По ходу гонки было ощущение, что ещё немного и Непряева останется совсем позади.

Однако после смены лыж на середине дистанции и перехода на коньковый ход ситуация изменилась. Она ворвалась в группу лидеров. За норвежкой Терезой Йохауг угнаться уже было невозможно, а вот побороться со шведкой Фридой Карлссон, австралийкой Терезой Штадлобер и финкой Кертту Нисканен — вполне себе. Она вытерпела финальный подъём и на финише умчалась вперёд, оставив позади австрийку.

После финиша Наталья схватилось за лицо и упала на снег. Позже она признается, что до сих пор не может поверить в этот результат. Её эмоции можно понять: мы сами не верили в такой исход. Но в итоге Непряева — первая российская спортсменка, которая принесла России медаль на Олимпиаде в Пекине.

Ступак — всё?

Но если для Натальи Непряевой соревнования по скиатлону обернулись триумфом, то для другой российской лыжницы Юлии Ступак — провалом и настоящей трагедией. Россиянка заняла только 24-е место. Естественно, это не тот результат, на который она рассчитывала.

После гонки подавленная Ступак заявила, что думает завершить карьеру. Она отметила, что такой результат отнимает у неё желание бегать. Остаётся надеяться, что это были просто эмоции и Юля ещё покажет себя в полной мере.

Zhan Yan/XinHua/Global Look Press

Бронза на вес золота

Ещё более драматичной получилась смешанная эстафета по биатлону. Наши ребята — Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов — в невероятной борьбе добыли бронзу для национальной команды.

Вы только вдумайтесь: на середине гонки наша команда была только на седьмом месте с отставанием в минуту от лидера. Однако Эдуард Латыпов, который замыкал четвёрку, всё-таки сумел вырваться в лидеры и до последних секунд имел шанс на золото смешанной эстафеты. Но соперники, норвежцы и французы, под самый занавес гонки обогнали Латыпова.

Конечно, очень обидно, что не удалось добыть золотую медаль. В какой-то момент казалось, что шансы россиян на первое место велики. Однако бронза — это тоже очень хороший результат. Для понимания: наши биатлонисты не брали медали аж с Олимпиады в Сочи в 2014 году. Даже сами спортсмены отмечают, что для них эта бронза — большая победа.

Скандал в шорт-треке

А вот смешанная эстафета в шорт-треке подарила не самые приятные эмоции болельщикам России. Во втором полуфинале боролись команды Венгрии, США, России и Китая. Нашу сборную представляли Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова и Анна Серёгина.

По итогам забега положение было следующим: американцы заняли первое место, венгры — второе, китайцы — третье, россияне — четвёртое. Две первые команды должны были выйти в финал, но вдруг случилось непредвиденное.

Судьи решили дисквалифицировать сборные США и Китая. По их мнению, во время передачи эстафеты на одном из этапов российские и американские спортсмены произвели блокировку, что запрещается правилами. В итоге наши команды благополучно сняли с соревнований, а Китай выиграл.

Многие убеждены, что бригада арбитров намеренно засудила сильных соперников, чтобы китайцы могли без проблем выиграть соревнования. Впрочем, шорт-трекист Елистратов уверяет, что решение было совершенно справедливым, так как они на самом деле помешали китайской команде.

EPA/TASS

Хоккеистки теряют очки

На Олимпиаде продолжаются соревнования в женском хоккее. К сожалению, второй матч группового этапа на Играх обернулся для национальной команды не самым приятным результатом. Мы всухую проиграли американкам. Счёт — 5:0.

Впрочем, ничего удивительного в этом результате нет. Сборная США является фаворитом соревнований, и в игре против россиян они это доказали. Американки без особого напряжения расправились с соперницами. Нашим не удалось показать почти ничего.

Пока для сборной России игра со Швейцарией является единственной победной (5:2) в Пекине. Следующий наш соперник — Канада. Удастся ли там зацепиться за очки — большой вопрос.

На данный момент наша сборная идёт на третьем месте с тремя очками (впереди Канада и США с шестью очками ). Решающий матч состоится против команды Финляндии.

За чем следить 6 февраля?

6 февраля в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей в сноуборде, конькобежном спорте, лыжных горках, фристайле, санном спорте и прыжках на лыжах с трамплина. Хорошая новость состоит в том, что у наших спортсменов есть шанс принести в копилку сборной ещё хотя бы одну медаль.

Конечно, наибольшее внимание будет приковано к мужскому скиатлону, который стартует в воскресенье в 10:00. Это будет первая гонка для Александра Большунова — действующего чемпиона мира по скиатлону. Главный его соперник — норвежец Йоханнес Клебо. Борьба обещает быть очень интересной. Шансы на победу есть у обоих спортсменов.

Не менее зрелищными обещают быть соревнования по фигурному катанию. Медали в командном турнире будут разыграны только 7 февраля, но уже завтра многое может решиться. После первого соревновательного дня наши фигуристы уступают американцам два очка (счёт 28 против 26). Завтра нам необходимы победы. Благо соревнования наконец открывают женщины. В этой дисциплине усилиями Камилы Валиевой мы точно должны набрать 10 баллов. А как дальше сложатся программы, будет зависеть от многих факторов. Интрига зашкаливает. Даже несмотря на ранний старт соревнований (04:30), такое нельзя попустить.

В санном спорте третья и четвёртая попытка начинаются днём в 14:30 и 16:15 соответственно. Нашу сборную в этой дисциплине будут представлять Роман Репилов и Семён Павличенко.

Также завтра пройдут соревнования у мужчин по конькобежному спорту на дистанции 5 тысяч метров, но здесь мы не претендуем на медали. Собственно, как и в прыжках с трамплина.

А в скоростном спуске (горные лыжи) и в женском сноуборде и вовсе нет наших представителей.