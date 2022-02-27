Шведская лыжница не поддержала санкции против российских спортсменов

Шведская лыжница Фрида Карлссон не поддержала решение Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала всех российских спортсменов отказаться от участия в соревнованиях в этой стране. По мнению чемпионки мира и бронзового призёра Олимпиады, такое решение вправе принимать только Международная федерация лыжного спорта.

Они (российские спортсмены. — NEWS.ru) не имеют к этому прямого отношения, но выступают под российским флагом. Не они решили начинать войну, но вынуждены поддержать решение государства. Я думаю, спортсменов нужно поддержать. Кроме того, решение о допуске или отстранении лыжников должна принимать FIS, а не организаторы Кубка мира, потому что это международное соревнование, — сказала Карлссон.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо осудил российские власти за проведение военной спецоперации в Донбассе. Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что у него нет желания ехать в Россию на этап Кубка мира в Тюмени. Он призвал Международную федерацию лыжного спорта отменить данный этап, который запланирован на 18–20 марта.