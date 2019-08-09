https://static.news.ru/photo/7a519506-bc32-11e9-a3da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Даниэль Кормье рассказал, в чём секрет борца Нурмагомедова.

По его словам, успех Хабиба — обладателя титула UFC в лёгком весе — заключается в преданности семье, вере, команде и самому себе.

Хабиб — просто самый трудолюбивый. Он пришёл совсем молодым, когда не знал английский язык. Он просто смотрел и внимательно наблюдал за моей работой, работой Кейна Веласкеса, Джоша Томпсона, Джона Фитча — всех. Все его человеческие качества подготовили его к тому, чтобы быть особенным настолько, что люди к нему тянутся. Он стал невообразимо яркой звездой, — отмечает Кормье порталу Yahoo!sports .

Следующий поединок Хабиба пройдёт 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.

Как писал News.ru, Нурмагомедов встретился с молодыми спортсменами и рассказал, насколько важно следовать режиму и концентрироваться на достижении цели. Пропустившего большую часть тренировки бойца он отчитал.