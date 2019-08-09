Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор заявил, что раньше он дрался для миллиардеров, а теперь он сам стал одним из них.

Как сообщает журнал Forbes, за 2018 год доход Макгрегора составил $47 миллионов. Как ранее писал News.ru, Конор Макгрегор рассказал подробности боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоялся 6 октября 2018...