Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с молодыми спортсменами и рассказал, насколько важно следовать режиму и концентрироваться на достижении цели. Одного из бойцов, который позволил себе пропустить большую часть тренировочного процесса, он отчитал.
Спортсмен выложил видео этого момента в YouTube.
Сколько зарядок ты уже пропустил? Больше половины, а ты ещё говоришь, что хочешь тренироваться, выступать. Ты должен определиться, что ты вообще делаешь. 22 года — здоровья полно! Борьба есть, бить ты умеешь. Не тупой вроде. Или тупой, может, я не знаю, — сделал замечание Хабиб.
Ранее Нурмагомедов высказался об имаме Шамиле, пользующемся популярностью у многих дагестанцев. Он, как выяснилось, является кумиром и для Хабиба. В своём Instagram боец отметил, что это человек, на теле которого было более 10 сквозных ран, полученных на полях сражений, не говоря уже о других мелочах. Пост Нурмагомедов последовал за критическим высказыванием Рамзана Кадырова о деятельности имама Шамиля.