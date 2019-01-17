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Седова и Непряева поедут на этап КМ в Эстонию

Анастасия Седова Kalle Parkkinen/Global Look Press

Анастасия Седова

спорт [ версия для печати ]

Тренерский штаб по лыжным гонкам огласил состав спортсменов на этап Кубка мира, который пройдёт в городе Отепя (Эстония). Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛРГ).

В рамках этапа пройдут спринтерские гонки классическим стилем, индивидуальные гонки «классикой» с раздельным стартом.

В состав женской спринтерской команды вошли призёр «Тур де Ски» Наталья Непряева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова и Ольга Царева. Честь страны у мужчин будут защищать серебряный призёр «Тур де Ски» Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Собакерев, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных и Илья Семиков.

У дистанционщиков в сборную вошли Анастасия Седова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Елена Соболева, Ольга Царева и Наталья Непряева. В составе мужской сборной в гонке примут участие Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Илья Семинов, Сергей Устюгов и Александр Бессмертных.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится с 19 по 20 января.


#сборнаяРоссии #лыжныегонки
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