Седова и Непряева поедут на этап КМ в Эстонию

Тренерский штаб по лыжным гонкам огласил состав спортсменов на этап Кубка мира, который пройдёт в городе Отепя (Эстония). Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛРГ).
В рамках этапа пройдут спринтерские гонки классическим стилем, индивидуальные гонки «классикой» с раздельным стартом.
В состав женской спринтерской команды вошли призёр «Тур де Ски» Наталья Непряева, Елена Соболева, Алиса Жамбалова, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова и Ольга Царева. Честь страны у мужчин будут защищать серебряный призёр «Тур де Ски» Сергей Устюгов, Александр Большунов, Андрей Собакерев, Андрей Краснов, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных и Илья Семиков.
У дистанционщиков в сборную вошли Анастасия Седова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Елена Соболева, Ольга Царева и Наталья Непряева. В составе мужской сборной в гонке примут участие Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Евгений Белов, Илья Семинов, Сергей Устюгов и Александр Бессмертных.
Этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится с 19 по 20 января.