Российский боец Пётр Ян одержал победу на турнире UFC232

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян выиграл поединок против бразильца Дугласа Силвы ди Андради в рамках турнира UFC232 в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Соревнования проходят в эти минуты в калифорнийском городе Инглвуд.
Во втором раунде Ян свалил соперника в партер, нанёс ему несколько сокрушительных ударов и рассёк бровь.
NASTY GnP from @PetrYanUFC!! #UFC232 pic.twitter.com/1R9j4a1k36— UFC (@ufc) December 30, 2018
В результате команда бразильца приняла решение не выводить его на третий раунд. Бой завершился техническим нокаутом.
"No Mas!"@PetrYanUFC stops D'Silva by TKO! #UFC232 pic.twitter.com/Okbdw0oZUL— UFC (@ufc) December 30, 2018
Нынешняя победа стала для россиянина 11-й в карьере и третьей подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате.
Главный бой вечера между американцем Джоном Джонсом и шведом Александром Густафссоном начнётся около 07:00 мск. Изначально поединок должен был состояться в Лас-Вегасе, однако его пришлось экстренно переносить в Инглвуд после того, как в крови американского бойца обнаружили запрещённый препарат туринабол. На такой шаг организаторы пошли, чтобы избежать расследования со стороны Атлетической комиссии штата Невада. Сам спортсмен информацию об употреблении допинга опроверг.