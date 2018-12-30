Российский боец Пётр Ян одержал победу на турнире UFC232

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Пётр Ян

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян выиграл поединок против бразильца Дугласа Силвы ди Андради в рамках турнира UFC232 в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Соревнования проходят в эти минуты в калифорнийском городе Инглвуд.

Во втором раунде Ян свалил соперника в партер, нанёс ему несколько сокрушительных ударов и рассёк бровь.

В результате команда бразильца приняла решение не выводить его на третий раунд. Бой завершился техническим нокаутом.

Нынешняя победа стала для россиянина 11-й в карьере и третьей подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Главный бой вечера между американцем Джоном Джонсом и шведом Александром Густафссоном начнётся около 07:00 мск. Изначально поединок должен был состояться в Лас-Вегасе, однако его пришлось экстренно переносить в Инглвуд после того, как в крови американского бойца обнаружили запрещённый препарат туринабол. На такой шаг организаторы пошли, чтобы избежать расследования со стороны Атлетической комиссии штата Невада. Сам спортсмен информацию об употреблении допинга опроверг.