USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,770.85 $
МОСКВА-8°C05:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Российский боец Пётр Ян одержал победу на турнире UFC232

Пётр Ян twitter.com/@ThePlanetMMA

Пётр Ян

спорт [ версия для печати ]

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян выиграл поединок против бразильца Дугласа Силвы ди Андради в рамках турнира UFC232 в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). Соревнования проходят в эти минуты в калифорнийском городе Инглвуд. 

Во втором раунде Ян свалил соперника в партер, нанёс ему несколько сокрушительных ударов и рассёк бровь. 

В результате команда бразильца приняла решение не выводить его на третий раунд. Бой завершился техническим нокаутом.

Нынешняя победа стала для россиянина 11-й в карьере и третьей подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Главный бой вечера между американцем Джоном Джонсом и шведом Александром Густафссоном начнётся около 07:00 мск. Изначально поединок должен был состояться в Лас-Вегасе, однако его пришлось экстренно переносить в Инглвуд после того, как в крови американского бойца обнаружили запрещённый препарат туринабол. На такой шаг организаторы пошли, чтобы избежать расследования со стороны Атлетической комиссии штата Невада. Сам спортсмен информацию об употреблении допинга опроверг.


#UFC #ПОБЕДА #ПетрЯн
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


Лента новостей
происшествия 05:44
Муж клиентки BlaBlaCar рассказал подробности её исчезновения
политика 04:45
Захарова опровергла заявление BBC о жалобе в МИД
lifestyle 04:20
«Мисс Африка» загорелась на церемонии награждения
в мире 04:19
Хакерская атака сорвала тираж крупнейших газет в США
оружие 03:57
ВКС России впервые получат на вооружение ЗРК «Витязь»
Другие новости
спорт 03:45
Российский чемпион мира по рапиду назвал Крым украинским
спорт 22:17
Итальянские биатлонисты выиграли «Рождественскую гонку»
спорт 21:49
Команда Путина выиграла в хоккейном матче у Кремля
спорт 21:08
Вирер и Хофер выиграли масс-старт в «Рождественской гонке»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top