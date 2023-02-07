10 января стало известно о госпитализации олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. Состояние оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.
Сегодня стало известно, что спортсмену ампутировали обе стопы. Утверждается, что врачам пришлось пойти на этот шаг из-за разросшейся гангрены. По данным журналистов, операция прошла без эксцессов, в целом спортсмен идет на поправку. Официально эта информация не подтверждена.
Роман Костомаров — олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Наибольших успехов он добился в паре с Татьяной Навкой.
Завтра ему исполнится 46 лет. В галерее NEWS.ru собрал яркие фотографии выдающегося спортсмена, чья жизнь сейчас находится под угрозой.
Фото: Russian Look/Globalllokpress
Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год
Фото: Агентство «Москва»
Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и российская многоборка, участница и призер двух летних Олимпийских игр Татьяна Чернова во время эстафеты олимпийского огня в Сочи
Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин
Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на премьере ледового шоу Ильи Авербуха «Новые Бременские музыканты на льду»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анна Старшенбаум и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийские чемпионы 2006 года Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Гордость нации»