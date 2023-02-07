10 января стало известно о госпитализации олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. Состояние оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

Сегодня стало известно, что спортсмену ампутировали обе стопы. Утверждается, что врачам пришлось пойти на этот шаг из-за разросшейся гангрены. По данным журналистов, операция прошла без эксцессов, в целом спортсмен идет на поправку. Официально эта информация не подтверждена.

Роман Костомаров — олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Наибольших успехов он добился в паре с Татьяной Навкой.

Завтра ему исполнится 46 лет. В галерее NEWS.ru собрал яркие фотографии выдающегося спортсмена, чья жизнь сейчас находится под угрозой.

Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год

Фото: Russian Look/Globalllokpress

Российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Олимпийские игры, Турин, 2006 год

Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади

Фото: Агентство «Москва»

Российские фигуристы, олимпийские чемпионы 2006 г. Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и российская многоборка, участница и призер двух летних Олимпийских игр Татьяна Чернова во время эстафеты олимпийского огня в Сочи

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров и российская многоборка, участница и призер двух летних Олимпийских игр Татьяна Чернова во время эстафеты олимпийского огня в Сочи

Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на премьере ледового шоу Ильи Авербуха «Новые Бременские музыканты на льду»

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин

Фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров на премьере ледового шоу Ильи Авербуха «Новые Бременские музыканты на льду»

Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Регина Тодоренко и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период»

Актриса Анна Старшенбаум и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Анна Старшенбаум и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Валерия Ланская и фигурист Роман Костомаров во время съемки проекта «Ледниковый период 2022»

Олимпийские чемпионы 2006 года Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Гордость нации»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийские чемпионы 2006 года Татьяна Навка и Роман Костомаров в ледовом шоу «Гордость нации»

Роман Костомаров на съемочной площадке фильма «На измене»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров на съемочной площадке фильма «На измене»

Актриса Алена Бабенко и фигурист Роман Костомаров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Алена Бабенко и фигурист Роман Костомаров