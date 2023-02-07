Жизнь на волоске: как Костомаров вошел в историю фигурного катания

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Фигуристы Роман Костомаров и Илья Авербух во время товарищеского матча в рамках праздничных мероприятий, посвященных запуску часов обратного отсчета 100 дней до старта ЧМ-2016 по хоккею

10 января стало известно о госпитализации олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова с пневмонией в клиническую больницу в Коммунарке. Состояние оценивалось как стабильное, но позже ухудшилось, и врачи подключили фигуриста к ИВЛ и аппарату ЭКМО.

Сегодня стало известно, что спортсмену ампутировали обе стопы. Утверждается, что врачам пришлось пойти на этот шаг из-за разросшейся гангрены. По данным журналистов, операция прошла без эксцессов, в целом спортсмен идет на поправку. Официально эта информация не подтверждена.

Роман Костомаров — олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Наибольших успехов он добился в паре с Татьяной Навкой.

Завтра ему исполнится 46 лет. В галерее NEWS.ru собрал яркие фотографии выдающегося спортсмена, чья жизнь сейчас находится под угрозой.