Развернула скорую и попрощалась: что известно о суициде волейболистки

Фото: vk.com/rome4rome

Арина Михайлина

21-летняя волейболистка Арина Михайлина была найдена мертвой у 16-этажного общежития института МЭИ в Москве. Предсмертной записки Арина не оставила. Что известно об успехах талантливой спортсменки и ее последних днях жизни — в материале NEWS.ru.

Бойфренд заподозрил неладное

О смерти девушки стало известно утром 22 апреля. По данным Telegram-канала Baza, за час до смерти к Арине приехала бригада скорой медицинской помощи. Медиков вызвал молодой человек девушки, который заподозрил неладное. По его словам, девушка общалась с ним так, будто прощалась. Незадолго до этого она переехала от него в общежитие.

Тренер Наталья Урядова рассказывала «Газете.Ru», что незадолго до трагедии девушка рассталась со своим возлюбленным. Прибывшие на место врачи, по словам тренера, сделали свою работу правильно и к ним претензий нет, поскольку девушке требовалась психологическая, а не психиатрическая помощь.

«То есть они с ней просто по-человечески поговорили, напоили чаем — ну, вроде бы, и все, вызов принят, ничего страшного не произошло. Нельзя было, конечно, ее оставлять в таком состоянии», — сказала тренер.

По словам Урядовой, Арина была «добрым, светлым, жизнерадостным, очень отзывчивым и порядочным» человеком, который «не привык опускать руки» и имел «далеко идущие планы» в спорте.

Перед самоубийством Арина Михайлина посещала свою страницу в соцсети «ВКонтакте». В строке ее статуса написано: «Соберись. Пожалуйста. Это очень важно».

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Спортивная карьера Арины

Арина играла за команду «Заречье-Одинцово», была кандидатом в мастера спорта и победителем первенства России 2018 года в своей возрастной категории. Она успела получить несколько наград на студенческих турнирах и выступала за молодежную сборную России. Помимо одинцовского клуба Арина Михайлина выступала за московский клуб «Водный стадион».

Она вела сообщества первенства России по волейболу в социальных сетях с момента их основания. Организаторы посвятили ее памяти пост в группе соцсети «ВКонтакте».

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Арины. Пусть ее светлая память останется в сердцах всех, кто знал и любил ее. Помним, любим, скорбим...» — написали на странице первенства.

Подписчики при этом выражают недоумение, как девушка могла уйти из жизни.

Спортсмены готовы помочь семье Арины

Генеральный директор волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко в комментарии для «Спорт-Экспресса» выразил соболезнования в связи со смертью Михайлиной. Он отметил, что клуб не останется в стороне при организации похорон спортсменки.

«Официальные причины установит следствие. Что касается помощи семье Арины, то, естественно, мы не останемся в стороне», — сказал Сидоренко.

Всероссийская федерация волейбола тоже выразила готовность оказать помощь родным Арины.

«Окажем всю необходимую помощь семье», — сказал генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

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