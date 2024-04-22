Baza: покончившей с собой волейболистке незадолго до смерти вызывали скорую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За час до смерти 21-летней волейболистки Арины Михайлиной ее бойфренд вызывал к общежитию института МЭИ скорую помощь, сообщает Telegram-канал Baza. Он рассказал, что заподозрил неладное, поскольку Арина общалась с ним так, будто прощается.

По данным канала, прибывшие на место медики не заметили, что девушке требуется помощь и уехали. Позже тело девушки нашли под окнами 16-этажного здания. Скончалась спортсменка в больнице. Известно, что незадолго до случившегося девушка переехала от своего парня в общежитие.

О смерти девушки стало известно 22 апреля. Известно, что спортсменка играла за команды «Заречье» и «Динамо — Водный стадион». Она успела завоевать ряд наград на студенческих турнирах и выступить за молодежную сборную России.

Ранее сообщалось, что в лесу возле города Кириши Ленинградской области обнаружено тело инкассатора с огнестрельным ранением. У мужчины при себе был пистолет Макарова. Также на месте обнаружены 15 патронов и одна гильза. В момент смерти он находился на службе. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ЧП произошло 15 апреля около 13:50 на 83-м километре трассы Кириши — Будогощь в лесном массиве в 50 метрах от дороги.