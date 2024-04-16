Тело инкассатора нашли в лесу под Петербургом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В лесу возле города Кириши Ленинградской области обнаружено тело инкассатора c огнестрельным ранением, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». У мужчины при себе был пистолет Макарова. Также на месте обнаружены 15 патронов и одна гильза.

По данным канала, погибшему 49 лет. В момент смерти он находился на службе. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ЧП произошло 15 апреля около 13:50 на 83-м километре трассы Кириши — Будогощь в лесном массиве в 50 метрах от дороги. В свою очередь издание 47news сообщает, что пистолет, обнаруженный рядом с телом инкассатора, был служебным. Региональное управление Следственного комитета РФ проводит проверку по факту смерти мужчины.

8 апреля стало известно о смерти оперного певца и участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова. До этого мужчина предупреждал о желании покончить с собой. В день смерти в квартире с ним не было жены. Она звонила в экстренные службы, чтобы предотвратить трагедию. Кунгурова нашли мертвым недалеко от собственного дома на Зоологической улице в Москве. Заслуженный артист России и основатель проекта «Баян Микс» Сергей Войтенко рассказал, что незадолго до смерти Кунгуров показался ему грустным. Как отметил композитор, он и предположить не мог, что эфир, в котором они оба выступали, станет для исполнителя последним.