Названа возможная причина смерти участника «Голоса» Кунгурова Сестра Кунгурова: причиной смерти брата могли быть последствия COVID-19

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Кунгуров

Сестра оперного исполнителя, участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова предполагает, что косвенной причиной смерти ее брата мог быть перенесенный им коронавирус, передает URA.RU со ссылкой на знакомую женщины. Об этом она сказала корреспондентам на кладбище после похорон артиста.

Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это все после ковида, — рассказала женщина.

Кунгурова похоронили в городе Заречном Свердловской области.

Тело артиста обнаружили 8 апреля на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством. СМИ писали, что певец мог страдать от алкоголизма. Он долгое время жаловался на депрессивное состояние и наблюдался в частных психиатрических центрах.

Ранее сообщалось, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По имеющимся данным, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака.

Соседка звезды Ирина Савелова, которая обнаружила его тело под окнами, рассказала, что в тот злополучный вечер она вышла из автомобиля и заметила лежащего на асфальте человека. Женщина не смогла определить, что случилось с певцом, и сразу позвала охрану.