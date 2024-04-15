Соседка Кунгурова впервые рассказала, как нашла его мертвым Соседка Кунгурова рассказала, что нашла его тело около нежилого подъезда

Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Евгений Кунгуров

Стали известны новые подробности гибели оперного певца Евгения Кунгурова. Соседка звезды Ирина Савелова, которая обнаружила его тело под окнами, рассказала, что в тот злополучный вечер она вышла из автомобиля и заметила лежащего на асфальте человека. Женщина не смогла определить, что случилось с певцом, и сразу позвала охрану.

Обратила внимание, что в глубине двора, около козырька нежилого подъезда, лежит человек. Мне показалось, что на спине он лежал, прямо на асфальте. Охранник сразу вызвал спецслужбы, приехала скорая, — рассказала она в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Тело артиста обнаружили 8 апреля на Зоологической улице в Москве. Как утверждает Telegram-канал Mash, до этого Кунгуров сообщил жене, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что Кунгуров и его вторая жена Ирина хотели развестись. По имеющимся данным, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака.

Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской Республики и Ингушетии. Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера».

Ранее отец Кунгурова рассказал, что перед смертью его сын постоянно болел. По его словам, это была не депрессия, а другое заболевание нервного характера. Мужчина подчеркнул, что певец выглядел здоровым и симпатичным парнем, но внутри у него все было «перековеркано».