В школе подтвердили, что привели на урок к детям админа «Синего кита» В школе объяснили урок призывавшего к суицидам блогера тем, что он искупил вину

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В школе № 1 города Котельники подтвердили RTVI, что в их учреждении в октябре один из уроков о патриотизме провел создатель сообщества «Синий кит» Александр Глазов. В 2019 году он был осужден за то, что призывал детей к суициду. Позже он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и ушел на СВО, где потерял глаз и пальцы, утверждают в школе.

Да, это он. Но он был на СВО в составе подразделения «Вагнер». Искупил свою вину. Награжден государственной медалью «За отвагу» и медалями ДНР — «За отвагу» и «За взятие Бахмута». Ранен — без глаза, без пальцев. Сейчас выполняет задачи «Боевого братства», — рассказали в школе.

Ранее Telegram-каналы обратили внимание на то, что на сайте ВОО «Боевое братство» появился отчет о встрече восьмиклассников с ветераном СВО Александром Глазовым. Урок назывался «С чего начинается патриотизм». На встречу к участнику ЧВК «Вагнер» привели 28 несовершеннолетних.

В сентябре 2022 года другому администратору «Синего кита» Филиппу Будейкину (Лису) предъявили обвинение в дискредитации ВС России. По словам Будейкина, на него написал заявление его знакомый.