Призывавший детей к суициду боец СВО читает в школах лекции о патриотизме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осужденный за склонение подростков к самоубийствам через игру «Синий кит» Александр Глазов вышел на свободу досрочно для участия в СВО и читает школьникам лекции о патриотизме. Об этом стало известно из публикации на сайте общественной организации «Боевое братство». В школе № 1 города Котельники мужчина рассказывал восьмиклассникам о своей службе в зоне проведения спецоперации. Урок прошел 27 октября 2023 года и назывался «С чего начинается патриотизм?».

Мероприятие провел член Воскресенского «Боевого братства», участник СВО Александр Глазов. Он рассказал ученикам 8-го «Б» о своей службе в зоне СВО. В мероприятии участвовало около 28 человек, — говорится на сайте организации.

В 2019 году Глазова приговорили к шести годам колонии за склонение подростков к самоубийству. На страницах в соцсети «ВКонтакте» он размещал контент для тех, кто собирается покончить жизнь самоубийством. Желающим давал задания, связанные с нанесением увечий или с попаданием в опасные ситуации.

В сентябре 2022 года другому администратору «Синего кита» Филиппу Будейкину (Лису) предъявили обвинение в дискредитации ВС России. По словам Будейкина, на него написал заявление его знакомый.