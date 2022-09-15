Организатора «Синего кита» обвинили в дискредитации ВС России

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Филип Будейкин

Создателю «групп смерти» и «Синего кита» Филиппу Будейкину (Лису) предъявили обвинение в дискредитации ВС России. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно новости», правоохранители возбудили в отношении него административное дело.

По словам Будейкина на него написал заявление его знакомый. Вероятной причиной этого стали некоторые сообщения в чате бывшего администратора «групп смерти» в Telegram-чате: часть из них уже удалена. Будейкину грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, мужчину задержали в 2016 году. По версии следствия, Будейкин с декабря 2013 года по май 2016 года вместе с сообщниками создал в соцсети восемь виртуальных сообществ, где пропагандировался суицид среди детей. Он присваивал писавшим ему подросткам номера, а затем в переписке вовлекал их в придуманные им ритуалы, присылал мистические символы и загадки. Разгадавшие их дети получали доступ к музыке и роликам о смерти и суициде.

В 2017 Будейкина приговорили к трем годам и четырем месяцам в колонии-поселении за доведение несовершеннолетних до самоубийства. После освобождения он создал Telegram-канал, в котором общался с друзьями и поклонниками.

Ранее стало известно, почему российскую актрису Кристину Асмус не оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. В феврале артистка опубликовала неоднозначный пост в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), который стал причиной составления протокола в отношении звезды.