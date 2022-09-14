Стало известно, почему Асмус не оштрафовали за дискредитацию ВС России Асмус не оштрафовали за дискредитацию ВС России из-за отсутствия состава преступления

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Актриса Кристина Асмус

Российскую актрису Кристину Асмус не оштрафовали за пост в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), дискредитирующий Вооруженные силы России. Производство по её делу прекращено в связи с отсутствием состава преступления, передает РБК со ссылкой на адвоката артистки Владимира Ляховского.

Решение вынесено, производство по делу прекращено за отсутствием состава правонарушения,— сообщил правозащитник.

31 августа стало известно, что в отношении Асмус составили административный протокол за дискредитацию ВС России из-за опубликованного поста в соцсети. Позднее, 6 сентября, адвокат актрисы заявил, что 24 февраля она написала и опубликовала пост, находясь «в состоянии сильного душевного волнения», после чего забыла про него.

В середине мая административный протокол о дискредитации ВС России составили после концерта в Уфе на музыканта Юрия Шевчука. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине. В августе стало известно, что адвокат музыканта Александр Передрук подал жалобу в Верховный суд Башкирии с требованием отменить штраф в 50 тысяч рублей и прекратить дело.