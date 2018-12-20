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Путин: мы сами виноваты в ситуации с допингом

Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

На большой пресс-конференции, проходящей 20 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с допингом в отечественном спорте.

«Мы сами в значительной степени виноваты в той ситуации, которая создалась. Всё-таки применение допинга-то было», — заявил лидер.

Путин добавил, что не согласен с навязанным тезисом о государственной допинговой программе в России.

«Что касается того, избавились мы от этого или нет. Наверное, на сто процентов нет. Работа проведена колоссальная», — отметил он.

Президент подчеркнул, что допинг применяется во всём мире и Россия, так же как и другие государства, стремится к сведению его применения на нет.

Ранее стало известно о новом разбирательстве, связанном с российскими спортсменами. За день до старта второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене австрийская полиция явилась в отель сборной России и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил некоторым биатлонистам.


#спорт #допинг #владимирпутин
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