Прядкин рассказал о регламенте на следующий сезон

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Нынешний регламент матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) будет использоваться в следующем сезоне.

Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что весь следующий сезон игры будут проходить с ограничениями.

Будем использовать этот регламент в следующем сезоне, — отметил Прядкин.

Ранее Прядкин заявил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы. По его мнению, экономически это большой удар по клубам, ведь придётся забыть о доходах в день матча.

Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня, писал NEWS.ru. Также стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.