Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону

https://news.ru/storage/news/5b253a8625123da159b835a963825f72/3405327f-e824-4abd-95ae-9a48b4651e86_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости

Евгения Павлова

Российская биатлонистка Евгения Павлова не выступит в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка не до конца оправилась после болезни.

Таким образом, в составе сборной России на старт выйдут Валерия Васнецова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Маргарита Васильева и Анастасия Морозова, которая заменила Ульяну Кайшеву.

Женский спринт назначен на 21 декабря. Начало трансляции в 19:30 по московскому времени.

Как писал News.ru, промаху Фуркада в спринте на КМ порадовались.