Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону

Российская биатлонистка Евгения Павлова не выступит в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место, сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсменка не до конца оправилась после болезни.
Таким образом, в составе сборной России на старт выйдут Валерия Васнецова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Маргарита Васильева и Анастасия Морозова, которая заменила Ульяну Кайшеву.
Женский спринт назначен на 21 декабря. Начало трансляции в 19:30 по московскому времени.
Как писал News.ru, промаху Фуркада в спринте на КМ порадовались.