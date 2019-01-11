Овечкин оформил дубль в матче с «Бостоном»

Клуб «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Бостоном» со счётом 4:2.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин за 21 минуту игрового времени сумел оформить дубль. Таким образом, на счету Ови 32 заброшенные шайбы.
OVIE FROM WAYYYYYY DOWNTOWN #ALLCAPS pic.twitter.com/dSlnKu23tu— Washington Capitals (@Capitals) 11 января 2019 г.
@ovi8 pic.twitter.com/559jmeh6wI— Washington Capitals (@Capitals) 11 января 2019 г.
Кроме того, россиянин нанёс пять бросков по воротам и применил четыре силовых приёма.
По итогам встречи Овечкин был признан третьей звездой матча.
Ранее News.ru сообщал, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал Александра Овечкина, который отказался от участия в Матче звёзд НХЛ.