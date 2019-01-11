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Овечкин оформил дубль в матче с «Бостоном»

Александр Овечкин Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Овечкин

спорт [ версия для печати ]

Клуб «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Бостоном» со счётом 4:2.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин за 21 минуту игрового времени сумел оформить дубль. Таким образом, на счету Ови 32 заброшенные шайбы.

Кроме того, россиянин нанёс пять бросков по воротам и применил четыре силовых приёма.

По итогам встречи Овечкин был признан третьей звездой матча.

Ранее News.ru сообщал, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал Александра Овечкина, который отказался от участия в Матче звёзд НХЛ.


#хоккей #НХЛ #АлександрОвечкин #ВашингтонКэпиталз
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