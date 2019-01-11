Овечкин оформил дубль в матче с «Бостоном»

https://news.ru/storage/news/039e1562bbe02761c6935f86ecefae97/8a744a35-ba6d-40fb-b8bf-1affc447b930_850.jpg Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Овечкин

Клуб «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержал победу над «Бостоном» со счётом 4:2.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин за 21 минуту игрового времени сумел оформить дубль. Таким образом, на счету Ови 32 заброшенные шайбы.

Кроме того, россиянин нанёс пять бросков по воротам и применил четыре силовых приёма.

По итогам встречи Овечкин был признан третьей звездой матча.

Ранее News.ru сообщал, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поддержал Александра Овечкина, который отказался от участия в Матче звёзд НХЛ.